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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
15 gün önce vurulmuştu, şehir meydanında bu kez o vurdu

15 gün önce vurulmuştu, şehir meydanında bu kez o vurdu

Olay yerinden detaylar

Polis Hastane Polis Merkezi Kalaba Polis Ekipleri 

-Tabanca ile vurulan kişi
-Polislerden detaylar
-Ambulanstan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de bir şahıs, 15 gün önce kendisini tabancayla vuran kişiyi şehrin meydanında kurşunladı. Olayda yaralan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 11.50 sıralarında Kırıkkale merkez Cumhuriyet Meydanı Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. isimli kişi, polis merkezinde denetim serbestlik imzasını attıktan sonra evinden ruhsatsız tabancasını alarak meydana geldi. O sırada husumetli olduğu A.Y.'yi görür görmez tabanca ile 2 el ateş etti. Kurşunlanan A.Y., sağ ayak bileği ve kalçasından yaralanarak yere yığıldı. Polisler ise anında olaya müdahale ederek G.K.'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti tabancaya da el konulurken polis ekipleri de meydanda oluşan kalabalığın önüne geçmek için sık sık uyarılarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı A.Y.'yi ambulansa hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ayrıca, A.Y. isimli şahsın, Ovacık Mahallesi Melek Girmez Sokakta 15 gün önce G.K.'yı tabancayla ateş ederek yaraladığı öğrenildi. (HA-KA
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