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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
141 yıllık Ramazan geleneği yaşatılıyor

141 yıllık Ramazan geleneği yaşatılıyor

Zabıta ekiplerinin ses bombalarının yerleştirmesi

Uzunlu Ses Bombası Gesi Halife Zabıta 

-Türbe önünde dua edilmesi
-Ses bombalarının patlatılması
-Şehir görüntüsü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1880 yılından itibaren kullanılan Ramazan topu geleneği günümüzde ses bombası ile yaşatılıyor.Kdz. Ereğli Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde, Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk olarak Karadeniz’de denizcilerin piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesine gelerek dua etti. Şehrin bir çok bölgesinden görünen tepe olan Göztepe'de zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşleyerek geleneği sürdürdü.İlçenin pek çok bölgesinden görünen Atatürk rölyefi, yanında yaklaşık 40 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan Türk bayrağı yer alıyor. Göztepe’de atılan ses bombasının ardından, 120 binden fazla nüfusa sahip ilçede vatandaşlar iftarını açıyor.
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