14 yıldır Seyfe Gölü Kuş Cennetini fotoğraflıyor

-Takvim yapraklarını çevirmesi

-Takvimleri doğayı sevmenin bedeli olarak görüyor açıklaması

-Gölün kuruması ve yağış olmaması açıklaması,

-Yapılan takvimler detay



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Doğa harikası Seyfe Gölü Kuş Cennetinde çektiği kuş ve manzara fotoğraflarından takvim yapan Ömer Çetiner, 14 yılda hiçbir fotoğraf karesinin aynını kullanmadı. ’Mevlana Çiçeği’ fotoğrafı ise Çetiner’in takviminin değişmeyen tek fotoğrafı olarak 14 yılda yaptığı her takvim karesine girdi. 2007 Yılında farkında dolmadan çekilen kendisinin ise semazen görünümü nedeniyle ‘Mevlana Çiçeği’ dediği çiçek bir daha aynı şekilde çekilemedi. 14 Yıldır yapılan takvimlerin kendini maddi manevi yıprattığını ama doğayı sevmenin bedeli olarak yıpranmayı karşıladığını anlatan Çetiner, “2021 Yılına ait takvimde ki fotoğrafların tamamı 2020 yılında çektiğim fotoğraflar. Yağışların geçtiğimiz yıl Mayıs ve Haziran ayına kayması ile gölde Temmuz ayı ortalarına dek su vardı. Bu durum bölgede güzel fotoğraf kareleri yakalamama sebep oldu. Temmuz ayından sonra bölgede bırakın kar yağışını yağmur dahi yağmadı. İçme suyunun dahi konuşulduğu bir ortamda Seyfe Gölü Kuş Cenneti de kuru durumda”dedi.

2022 yılında bölgede nasıl fotoğraflar çekeceğini merak ettiğini söyleyen Çetiner, “2022 Yılında bölgede nasıl fotoğraf kareleri kullanacağımı merak ediyorum. Bölgede göl kuru olarak devam ederse güzel fotoğrafları yakalama şansına da sahip olmayacağız”diye konuştu.

4 bin masa üstü, bin adette duvar takvimi yaptıran Ömer Çetiner, yerel ve ulusal platformlarda da yaptığı çalışmalarda destek görüyor. Takvim çalışmalarına ise Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi destek sunuyor. (EÖ-



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