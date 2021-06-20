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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
14 yaşındaki genç intihara kalkıştı: İp kopunca yardımına helikopter yetişti

14 yaşındaki genç intihara kalkıştı: İp kopunca yardımına helikopter yetişti

Helikopterin inişi

Ambulans Helikopter Sağlık Ekipleri Helikopter 

-Hastaneye nakil
-Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta 14 yaşındaki genç kendini iple ağaca astı, ip toptu helikopter yetişti, hayata döndü. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Zara ilçesi Iğdır Köyü'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan 14 yaşındaki M.Ö isimli genç, söğüt ağacına kendini asarak ölmek istedi. Kendisini astığı ip kopunca yere düştü. Durumu fark edenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köy sağlık kuruluşlarına uzak olduğu için Sivas’tan ambulans helikopter havalandı. Helikopterle alınan genç Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne yetiştirildi. Gencin hayatı tehlikeyi atlattığı belirtildi.
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