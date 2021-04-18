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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
14 yaşındaki çocuk merdivenlerden düşerek yaralandı

14 yaşındaki çocuk merdivenlerden düşerek yaralandı

Çocuğa olay yerinde müdahale edilmesi

İlk Müdahale Polis Gesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Çocuğun ambulansa alınması
-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dengesini kaybederek merdivenlerden düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2345 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. (14) isimli çocuk, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Çocuğun düştüğünü görerek paniğe kapılan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan Y.Ş. tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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