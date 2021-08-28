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14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Olay yeri

Fındık Toplama Polis Memuru Altın Gözaltı Ağır Yaralı 

-Hastane
-Baba ve çocuğun(katil) fotoğraflı

( ORDU - RÖPORTAJ - FOTO) ORDU

- Ordu'da ailesiyle tartışan 14 yaşındaki çocuk eline aldığı silahla annesi, babası, ağabeyi ve anneannesini vurdu. Olayda anne, anneanne ve ağabey hayatını kaybederken baba ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Korgan ilçesi Tepe Mahallesi Eğlence mevkiinde 14 yaşındaki F.Y., tartıştığı babası Cemalettin, annesi Rahime, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gerek'i tabancayla vurdu. Anne Rahime Yalpı ve anneanne Cennet Gerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabey Murat Yalpı kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nden Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda vefat etti. Ağır yaralanan baba Cemalettin Yalpı ise Ordu Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan F.Y, Korgan Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı. Baba Cemalettin Yalpı'nın Tokat Turhal’da polis memuru olduğu, fındık toplamak üzere ailesiyle memleketlerine geldiği öğrenildi. Olay esnasında evde bulunan F.Y.'nin 4 yaşındaki kardeşi Y.E.Y'nin evden kaçtığı, şu an ise akrabalarının yanında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA-SLH-
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