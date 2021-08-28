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14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Hastane görüntüleri

( ORDU ) - ORDU

İlk Müdahale Fındık Toplama Polis Memuru Kurşun Ağır Yaralı 


- Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden tartıştığı ailesine kurşun yağdırdı, 3 kişi öldü, babası ağır yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta görevli polis memuru Cemalettin Yalpı, fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu Korgan’a geldi. Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile ailenin 14 yaşındaki çocukları arasında iddiaya göre fındık toplaması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, emniyet mensubu olan babasının tabancasını alarak, babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesi ne ateş etti. Olay sonrası anne Rahime Yalpı ve anneanne Cennet Gerdek olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan ağabey Murat Yalpı ve baba Cemalettin Yalpı ise önce Korgan Devlet Hastanesi, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağabey de hayatını kaybetti Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine götürülen ağabey Murat Yalpı da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan baba Cemalettin Yalpı'nın ise tedavisi sürüyor. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA-NT-Y)
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