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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
14 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı, cezayı yedi

14 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı, cezayı yedi

ÇOCUĞUN ARABA KULLANMA ANI

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya Trafik Güvenliği Harekete Geç Trafik Cezası Direksiyon 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun otomobil kullanması babasına pahalıya patladı. Trafik ekipleri trafik güvenliğini hiçe sayan baba hakkında 2473 lira trafik cezası uygularken, ayrıca adli soruşturma başlatıldı. Olay Hikmet Şahin Kültür park içerisinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan baba 14 yaşındaki oğluna otomobili verip yanına geçti. 14 yaşındaki çocuk arabayı çalıştırıp sürmeye başladı.
Bunu gören çevredekiler o anları kayıt altına alıp babayı uyardılar. Gelen tepkiler üzerine baba bu kez direksiyona geçti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından trafik ekipleri harekete geçti. İnegöl Emniyet Müdürlüğü aracın plakasından sürücüyü tespit ederek 2473 lira ceza kesti. Sorumsuz baba hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem de başlatıldı. Soruşturma sürüyor.
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