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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
14 yaşındaki çocuğun sır ölümü

14 yaşındaki çocuğun sır ölümü

-Olay yerinden ve binadan genel görüntüler

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 

--Polis otolarından görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre oturdukları binanın çatısından kendini boşluğa bırakan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Efeler ilçesine bağlı Zeybek Mahallesi 5. Cadde üzerindeki bir sitede saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturdukları 10 katlı binanın çatısına çıkan 14 yaşındaki Yusuf Taşkın henüz bilinmeyen bir nedenle kendini bir anda boşluğa bıraktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten atlayan Taşkın'ın düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşkın'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane yolunda hayatını kaybeden çocuğun acı haberi ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Polis ekipleri çocuğun sır ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. (MU-OD-DK-Y)
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