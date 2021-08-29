14 yaşındaki çocuğun katlettiği ailesi son yolculuğuna uğurlandı

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( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun vurduğu aileden 3 kişi, son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Korgan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Turhal'da görevli polis memuru Cemalettin Yalpı, fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu Korgan'a geldi. Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile ailenin 14 yaşındaki çocukları arasında iddiaya göre 'fındık toplaması meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F. Yalpı (14), babasının tabancasını alarak babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti. Olay sonrası anne Rahime Yalpı (41) ve anneanne Cennet Gerdek (64) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan ağabey Murat Yalpı (18) ve baba Cemalettin Yalpı (49) ise önce Korgan Devlet Hastanesi, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağabeyi Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayatını kaybetti. Çocuk tutuklandı Olay sonrası F. Yalpı isimli çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde mahkemeye çıkartılan F. Yalpı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annesi, kardeşi ve anneannesi yan yana son yolculuğuna uğurlandı Hayatlarını kaybeden anneanne Cennet Gedek, anne Rahime Yalpı ve ağabeyi Murat Yalpı için Korgan ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Üç cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Babanın tedavisi sürüyor Öte yandan olayda ağır yaralanan baba Cemalettin Yalpı'nın Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. (SK-SLH-

