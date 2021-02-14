14 Şubat Sevgililer Günü’nde karı-koca arasında kan aktı

-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden görüntü



( BURSA )- Hediye meselesi yüzünden çıkan kavga, sevgililer gününü kana buladı BURSA



- Bursa’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde karı-koca arasında hediye alma mevzusu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kan aktı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Samet Ş. (32) ile karısı Kübra Ş.(29) arasında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hediye alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Samet Ş., mutfaktan aldığı bıçak ile kendisine zarar vermeye başladı.

Durumu fark eden Kübra Ş., eşinin elinden bıçağı almaya çalışırken kollarından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnının 4 farklı yerinden kendisini bıçaklayan ağır yaralı Samet Ş. İle kollarından yaralı olan Kübra Ş., 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.



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