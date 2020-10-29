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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı

14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı

Polisin minibüsü durdurması

Polis Para Cezası Gesi Şili 

-Yolucuları indirip sayması
-Genel detay görüntü

( ADANA )- Adana’da pandemi nedeniyle denetim yapan trafik polisleri, 14 kişilik minibüsten 37 kişinin çıkmasıyla şok oldu ADANA

- Adana’da pandemi nedeniyle denetim yapan trafik polisleri 14 kişilik minibüsten 37 kişinin çıkmasıyla şok oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Karataş Bulvarında uygulama başlattı. Polis bir süre sonra 72 AAK 274 plakalı minibüsü durdurdu. Abdullah Ertem yönetimdeki minibüsta 14 yolcu olması gerekirken çok sayıda yolcu olduğu görüldü.
Yolcular tek tek minibüsten indirilerek sayıldı. Minibüste 37 yolcunun bulunduğu belirlendi. Ayrıca sürücünün SRC belgesinin de olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine araç 60 gün trafikten men edilirken sürücüye de 6 bin 806 lira para cezası verildi.
Yolcular temin edilen başka bir araçla evlerine gönderildi. Pandemi döneminde 14 kişilik minibüse 37 kişinin bindirilmesi ise polisi bile şaşkına çevirdi.
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