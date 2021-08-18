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14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Polislerin incelemelerinden görüntü
-Yakınlarından görüntü
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Talas ilçesinde. Edinilen bilgiye göre, Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 yaşındaki Yusuf Buğra G. ikametinin bulunduğu 14. katın balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme yaparken, Yusuf Buğra'nın yakınları gözyaşları içerisinde çalışmaları inceledi. İncelemelerin ardından Yusuf Buğra G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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