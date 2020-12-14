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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
14 gün karantinada kalan sağlıkçı babasına kavuşan Ecem ve babası soluğu çocuk parkında aldı

14 gün karantinada kalan sağlıkçı babasına kavuşan Ecem ve babası soluğu çocuk parkında aldı

Ecem ve Babasının çocuk parkında oyun oynaması

Çatı Katı Karantina Sağlık Çalışanı Sağlıkçı Çocuk Parkı 

-kaydıraktan kayması

( BURSA )- Ecem ve babasının mutluluğu kameralara yansıdı BURSA

- Bursa'da korona virüse yakalanan karantinadaki sağlıkçı babası Bülent Durmuş'a olan hasretini yaptığı konuşmayla dile getiren ve tüm Türkiye'yi ağlatan 5 yaşındaki küçük Ecem ve babası Bülent Durmuş’un ilk işi oyun parkına gitmek oldu. Bursa'da korona virüse yakalanan karantinadaki sağlıkçı babası Bülent Durmuş'a olan hasretini yaptığı konuşmayla dile getiren ve tüm Türkiye'yi ağlatan 5 yaşındaki küçük Ecem, babasının sağlığına kavuşmasıyla en büyük dileğini gerçekleştirdi. Baba kız 14 gün sonra birbirine kavuşup sarılırken, o anlarda da duygusal görüntüler ortaya çıktı. Bursa'nın İznik ilçesinde korona virüse yakalanan sağlık çalışanı Bülent Durmuş'un karantinası bitti. Karantina zamanında babası ile merdivenlerde duygusal konuşma yaparak tüm Türkiye'yi ağlatan minik Ecem babasına kavuştu ve sıkı sıkı sarıldı. llçe Sağlık Müdürlüğü'nde filyasyon ekibinde görevli Bülent Durmuş virüse yakalanmış ve 14 gün evinin çatı katında yaşamıştı. Bülent Durmuş'un kızı 5 yaşındaki Ecem Durmuş ise babasına merdivenden seslenmiş "sana sımsıkı sarılmak istiyorum" demişti. O anlar ise Türkiye'nin gündemi girmiş, izleyenler duygu dolu anlar yaşamıştı. Küçük Ecem ve babası Bülent Durmuş, kavuşmanın ardından soluğu çocuk parkında aldı. İlk buluşmanın ardından İznik Gölü kenarındaki çocuk parkına giden Ecem, babası ile kaydıraktan kayarak gönüllerince eğlendi. (SD-İHS)
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