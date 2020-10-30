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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
14 göçmen polis uygulamasına takıldı

14 göçmen polis uygulamasına takıldı

Trafik denetleme ekiplerinin çalışmaları

Minibüs Şoförü Polis Akalan Polis Ekipleri Irak 

-Minibüs içinde yakalanan göçmenler
-detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta, yapılan trafik denetimlerinde Edirne’den kiraladıkları araçla başka ülkelere gitmek için anlaşan 4’ü çocuk 14 Irak uyruklu göçmen yakalandı. Olay, dün 14.30 sıralarında Esenyurt Bizimkent Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde uygulama yapan Sivil Trafiğe bağlı Denetleme ekipleri, şüphe üzerine bir minibüs durdurdu. Minibüs içinde 4’ü çocuk 14 Iraklı uyruklu kişileri tespit eden ekipler, göçmenlerden pasaportlarını istedi. Pasaportlarının olmadığının anlaşılması üzerine göçmenler, polis ekipleri tarafından İl Göç İdaresi’ne teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Göçmenleri taşıyan minibüs şoförüne de korsan taşımacılık yaptıkları gerekçesi ile ceza işlemi uygulandı. Yunanistan olmadı başka ülkelere gideceklerdi Göçmenler Yunanistan sınırında, Yunan sahil güvenliği tarafından yakalandıktan sonra pasaport ve cep telefonlarına el konulup Türkiye sınırına bırakıldıkları öğrenildi. Yunanistan'a geçmeyi başaramayan göçmenlerin daha sonra Edirne'ye gelip, başka ülke sınırına gitmek için araç kiraladıkları anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
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