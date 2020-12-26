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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
14 farklı ikamette hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

14 farklı ikamette hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

şahıslardan görüntü

( TOKAT ) TOKAT

Uyuşturucu Yakalama Kararı İhbar Hattı Harekete Geç Dolandırıcılık 


- Tokat’ın Niksar ilçesinde 14 farklı ikametin bodrum ve deposundan kazan, tencere, matkap, kablo ve odun kesme hızarına kadar çok sayıda eşya çalan 2 kişi tutuklandı. Niksar’da, çoğunluğu aynı sokakta olmak üzere 14 ikamette hırsızlık meydana geldi. 155 polis ihbar hattını arayan sokak sakinlerinin ihbarı üzerine, harekete geçen Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler ve çevreden incelenen kameralar doğrultusunda iki kişi olduğu tespit edilen şüpheliler için harekete geçen polisler, şüpheliler H.Ş. (29) ve H.D. (33) adlı 2 kişiyi kısa sürede yakaladı. Polis, konutların bodrum ve depolarından çalınan kazan, tencere, matkap, kaynak makinası, odun kesme hızarı, kabloya kadar çok sayıda eşya ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu, H.D. adlı şüphelinin ise hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak suçları ile ilgili 4 farklı ilden hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Şüpheli kişileri polis ihbar hattına bildirin” Öte yandan emniyet yetkilileri meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları bazı sokak sakinlerinin gördüğünü, ancak önemsemediklerini belirterek vatandaşların özellikle gece geç vakitlerde şüpheli şekilde sokaklarda dolaşan kişileri polis ihbar hattına bildirmeleri gerektiğini söylediler.
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