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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- 14 ayrı suçtan 35 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

- 14 ayrı suçtan 35 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Şüphelinin polis aracından çıkarılması

Polis Aracı Hastane Parmak İzi Hapis Cezası Hırsız 

-Hastaneye giriş ve hastane çıkış detayları
-Polis aracının hareketi

( KAHRAMANMARAŞ )- Osmaniye'den cezaevinde de firar ettiği belirlenen Celal C. adliyeye sevk edildi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta polisin kimliksiz şekilde şüphelenip yakaladığı şahsın 14 ayrı suçtan toplam 35 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranma kaydı olan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada evden hırsızlık, yağma, fuhşa aracılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 14 ayrı araması olan ve bu suçlardan hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal C'nin (34) eşkalinden yola çıkarak, gittiği yerler takibe alındı. Osmaniye'den cezaevi firarisi de olduğu belirlenen şüphelinin eşkaline benzer bir şahsı Akçakoyunlu Mahallesi'nde bir sokakta fark eden polis, şahsı takip ederek uğradığı bir iş yerinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinden kimlik çıkmazken, çelişkili beyanlarda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek parmak izi alındı. Alınan parmak izi ile kimliksiz şahsın 35 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan Celal C. olduğunu kesinleşti. Şüpheli emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (HLL-
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