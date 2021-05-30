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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
136 metrelik gemi Çanakkale’de arızalandı

136 metrelik gemi Çanakkale’de arızalandı

gemiden görüntü

Akkale Harekete Geç 

-detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’den El Dekheila Limanı’na seyir halindeki gemi makine arızası nedeniyle demirledi. Ekipler gemi için harekete geçti. Edinilen bligiye göre, 136 metre boyundaki Lider Halil isimli konteyner gemisi, Çanakkale’den El Dekheila Limanı’na seyir halindeyken Kilitbahir önlerinde makine arızası nedeniyle demir attı. Kıyı Emniyeti’nden Nazım Tur römorkörü ve KEGM-9 botu gemiye yönlendirildi.
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