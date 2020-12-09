135 işçinin zehirlenmesiyle ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi



- Maltepe ve Beykoz'da inşaat şantiyelerine yemek gönderen bir catering firmasının yemeklerini yiyen 135 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaşanan olayla ilgili İstanbul Valiliği basın açıklaması yaptı. Valilik, 135 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle çeşitli hastanelere sevk edildiğini ve hayati tehlikesi olan birisinin bulunmadığını açıklayarak yemek firması hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Yemek firması hakkında adli işlem başlatıldı Maltepe ve Beykoz'da inşaat şantiyelerine yemek gönderen bir catering firmasının yemeklerini yiyen 135 işçi rahatsızlanarak çeşitli hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi yaşadıkları öğrenilen vatandaşların hayati tehlikeleri bulunmazken konuyla ilgili İstanbul Valiliği açıklamada bulundu. Valilik yaptığı açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezinden alınan bilgiye göre; Maltepe ve Beykoz ilçemizdeki birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçiler, gıda zehirlenmesi şikayeti ile ihbarda bulunmuştur. Şuana kadar toplam 135 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Hastanede tedavileri gerçekleştirilen hastalar arasında hayati tehlikesi olan yoktur." ifadesini kullanırken Olayla ilgili soruşturma başlatılmış ve alınan ilk bilgiye göre farklı şantiyelerdeki gıda zehirlenmelerinin aynı yemek firmasından alınan yemekten kaynaklandığı tespit edilmiştir. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilgili firmanın tüm üretim tesislerinde faaliyetleri durdurulmuştur. Maltepe ve Beykoz İlçe Müdürlüklerimizce söz konusu yemek numuneleri alınarak İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. İnceleme devam etmektedir." denildi. Söz konusu yemek firmasına adli işlem başlatıldığını duyuran Valilik şu ifadelere yer verdi, "Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu inşaat şantiyelerine yemek tedarik eden firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatılmıştır." Hanifi Bayar



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