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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
130 TL alacak için bir birine girdiler

130 TL alacak için bir birine girdiler

Yaralı kişiden görüntü

İlk Müdahale Polis Polis Merkezi Polis Ekipleri Grup Genç 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Gözaltına alınan şahıslar

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir gurup genç 130 TL alacak için bir kişiyi tekme ve yumruklarla döverek yaraladı. Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi yakınlarında V.G., isimli kişi ile bir grup genç arasında 130 TL para meselesi dolayısıyla tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada V.G., isimli kişi başından darp neticesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince kavgaya karışan 8 şahıs tek tek gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken kavgada yaralanan V.G., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-
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