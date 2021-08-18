Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
130 kilometre hızla giden hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
130 kilometre hızla giden hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi

130 kilometre hızla giden hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi

-Hafriyat kamyonunun hızlı gidişi

Hız Sınırı Kamera Hafriyat Kamyonu Cep Telefonu Hız Limiti 

- -Araç hızı

( İSTANBUL ) - (ÖZEL) İSTANBUL

- Göktürk-Kemerburgaz yolunda hız sınırı 90 olmasına rağmen bir hafriyat kamyonunun yaklaşık 130 kilometre hızla gitmesi yürekleri ağza getirdi. Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Göktürk - Kemerburgaz yolunda yaşandı. İddiaya göre hafriyat kamyonlarının da yoğun olarak kullandığı yolda hız limiti 90 kilometreydi. 90 kilometre sınırın olduğu yolda hafriyat kamyonu sürücüsü hız sınırı ihlali yaptı. Bir vatandaş ise cep telefonu kamerası ile sürücünün hızla gitmesini kaydetti.
Aracın sürücüsü kendi araç kadranını kamera ile kaydedip hafriyat kamyonun hızını gösterdi. Hafriyat kamyonunun bu kadar süratli ve tehlikeli seyretmesi yüreklerini ağızlara getirdi. (BT-ZA-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı