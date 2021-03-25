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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı

13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan detaylar

Jandarma Akalan Cinayet Çakal 

-Adliye detayları
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 'Tasarlayarak öldürme' suçundan.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, 2002 yılında meydana gelen 'Tasarlayarak öldürme' olayı ile ilgili 13 yıldır aranan İ.K. ile A.K. isimli şahısları takibe aldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve jandarma ekiplerince takibe alınan cinayet zanlıları, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Büyüktaş Mahallesi'nde takibe alındıklarını fark edince kaçmaya başladı.
Kovalamaca neticesinde kıskıvrak yakalanan İ.A. ve A.K. isimli zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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