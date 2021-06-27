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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
13 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesini öldürdüğü iddiası

13 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesini öldürdüğü iddiası

Olay yerinden detaylar

Er Kadın Üvey Anne Akalan İtiraf Kız Çocuğu 

-Evden detaylar
-Polis ekipleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu iddiaya göre tartıştığı üvey annesini İngiliz anahtarıyla dövüp bıçaklayarak öldürdü.Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üvey annesiyle tartışan 13 yaşındaki E.N.O. adlı kız, iddiaya göre önce İngiliz anahtarıyla dövdüğü üvey annesini Z.O.'yu (56) daha sonra bıçakladı. E.N.O., daha sonra evden çıktı. Bıçaklama olayından sonra eve gelen İ.O. eşini yerde kanlar içerisinde gördükten sonra hemen durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme başlatarak, kaçan kız çocuğunu arama çalışması başlattı. E.N.O. İstanbul Silivri ilçesinde yakalandı. Kız çocuğunun alınan ilk ifadesinde olayı itiraf etti. Z.O.'nun cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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