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13 yaşındaki kız, cankurtaranın dikkati sayesinde ölümün kıyısından kurtarıldı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
13 yaşındaki kız, cankurtaranın dikkati sayesinde ölümün kıyısından kurtarıldı

13 yaşındaki kız, cankurtaranın dikkati sayesinde ölümün kıyısından kurtarıldı

Cankurtaran personelinin kızı kucağında taşıması

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Küçük Kız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Küçük kızın sağlık ekiplerine teslim edilmesi
-Ambulansa götürülmesi ve ilk müdahale
-Ambulansın gidişi
-detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki kız çocuğu, cankurtaranın dikkati sayesinde kurtuldu.Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giren 13 yaşındaki Rabia Nur E. emniyet dubalarının yanında boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden cankurtaran görevlisi, denize girerek küçük kızı suyun altından çıkarırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Cankurtaran, küçük kızı kucağında taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Cankurtaran ekibi tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen küçük kız, Karasu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 13 yaşındaki Rabia Nur E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
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