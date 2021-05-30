Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

Gölette arama çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Jandarma Cenaze Bild 


- Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk sulama göletinde ölü olarak bulundu. Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukları Buğra Özdemir’den bir süredir haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda kayıp çoğun ayakkabılarına ikametine 5 kilometre ileride bulunan sulama göleti kenarında rastlanması üzerine çalışmalar gölet üzerine yoğunlaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı arama-Kurtarma ekipleri de sevk edilirken, su altı dalgıçlarının yaptığı aramalar sonucunda 3 metre derinlikte Buğra Özdemir’in cansız bedenine ulaşıldı. Küçük Buğra’nın cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement