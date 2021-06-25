13’üncü katta mahsur kalan papağanı nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada

- Küçükçekmece’de, 15 katlı binanın 13’üncü katında su gider borusu ile duvar arasına sıkışan papağan kurtarıldı. Halatlar yardımıyla çatıdan sarkan itfaiyenin nefese kesen kurtarma anları kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, sahibinden kaçan papağan 15 katlı binanın 13’ncü katındaki su gider borusu ile duvar arasında sıkıştı. Papağanın kurtulamaması sonucu itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak kurdukları halat yardımıyla papağının bulunduğu yere indi. İtfaiye ekipleri adeta nefese kesen operasyonuyla kurtulan papağan, sahibine teslim edildi.
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