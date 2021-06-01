Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
13 Metrelik boruda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

13 Metrelik boruda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

-İtfaiye kurtarma operasyonu

( SİVAS ) SİVAS

Çatı Katı Kurtarma Operasyonu Bild Yavru Kedi Cep Telefonu 


- Sivas’ta 13 metrelik boruda sıkışan yavru kediler itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Selçuklu Mahallesinde ki katlı bir binanın çatı katında gerçekleşti. Bina sakinleri bir ucu çatıya açılan havalandırma borusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Durumun Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine, itfaiye ekipleri tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. 13 metrelik boruya sarkıtılar iple iki yavru kedi sıkıştıkları borudan kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi. (OE-GF-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement