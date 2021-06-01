13 Metrelik boruda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı



- Sivas’ta 13 metrelik boruda sıkışan yavru kediler itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Selçuklu Mahallesinde ki katlı bir binanın çatı katında gerçekleşti. Bina sakinleri bir ucu çatıya açılan havalandırma borusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Durumun Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine, itfaiye ekipleri tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. 13 metrelik boruya sarkıtılar iple iki yavru kedi sıkıştıkları borudan kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi. (OE-GF-

