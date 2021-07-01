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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü

123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü

Ekiplerin araba ile evinde önüne gelişi

Doğum Günü 

-pasta ile Ayşe Kılınç'ın kapısına gitmeleri
-doğum günü kutlaması
-Ayşe Kılınç ve komşusu Hava Yener'in konuşmaları
-Ayşe Kılınç gençliğini göstermesi
-detaylar

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da yaşayan ve kimliğine göre 1 Temmuz'da 123 yaşına giren Ayşe Kılınç için İlkadım Belediyesi sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.
İlkadım ilçesinde yaşayan Ayşe Kılınç’ın kimliğini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Kılınç’ın kimliğinde doğum tarihi "01 Temmuz 1898" yazıyor. Buna göre 123 yaşına giren Ayşe nine için İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi ekipleri bir pasta yaptırdı. Ekipler, evinde ziyaret ettikleri Ayşe ninenin doğum gününü kutladı.Komşusu Hava Yener, her zaman Ayşe Kılınç'ın yanında olduğunu belirterek, "15-20 senedir yanındayım. Üst kat komşuyum. Ayşe teyze ile ilgileniyorum. Beraber yiyoruz, içiyoruz. Bazen ihtiyaçları oluyor. Herhangi bir yardımı olursa belediyemiz yardımını esirgemesin. Çok iyi biri. Anlatılmaz. Çocuklarım da 'Ayşe nine' diyorlar. Ben buraya taşındığımda oğlum 2 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında. Askere gitti, yeni geldi" dedi.
Ayşe nine, kendisine doğum günü sürprizi yapan İlkadım Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
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