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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
12 yaşındaki küçük çoban videolarındaki diyalogları ile sosyal medyanın yeni fenomeni oldu

12 yaşındaki küçük çoban videolarındaki diyalogları ile sosyal medyanın yeni fenomeni oldu

Şevki ile detay görüntüler

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-Çoban Şevki röportaj
-detaylar

( BALIKESİR -EK)- 12 yaşındaki fenomen çobanı milyonlar takip ediyor BALIKESİR

- Balıkesir’in Havran ilçesi’nde yaşayan ve çobanlık yapan 12 yaşındaki Şevki Savran (Çoban Şevki) sosyal medya hesapları üzerindeki videoları ile büyük dikkat çekti. Çoban Şevki’nin videolarındaki doğal anlatım ve diyalogları milyonlar izliyor.Havran’ın Büyükdere Kırsal Mahallesinde ailesi ile birlikte küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan 12 yaşındaki çoban şevki sosyal medya platformlarındaki videoları ile büyük beğeni topluyor. Kendi video sayfası da bulunan Şevki Savran’ın videolar milyonlar tarafından izleniyor. Havranlı Youtuber Nuri Saltan'ın videoları ile tanınan küçük çoban Şevki daha sonra kendi kanalı ile izleyicileri ile buluşmaya devam etti. Videolarında günlük çiftlik hayatı ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği üzerine sohbetler paylaşan Çoban Şevki “Doğduğumdan beri çobanlık yapıyorum. Bunları abim ile birlikte çekiyoruz. Şevki ve Sabri diye bizim de kanalımız var. Orada yayınlıyoruz. Günlük işlerimizi yapıyoruz. Günlük işlerimizi seyircilere aktarmaya çalışıyoruz. Gün içinde hayvanlara bakıyoruz. Koyunları yayıyoruz. Doğuran koyunlarımızı çekiyoruz. Kuzularımızı çekiyoruz. Keçilerimizi çekiyoruz. Ünlü olmak iyi bir şey. Herkes tanıyor. Cuma günü pazara gittim. Pazarda herkes selam verdi. “Şevki nasılsın?” Öyle misin, böyle misin? İnsanlar hep ilgi gösterdi.” dedi.

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