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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
12 tonluk silindir aracı indirilirken düştü

12 tonluk silindir aracı indirilirken düştü

Devrilen silindir aracından detaylar

İş Makinesi Efes Yol Yapımı 

- Polis ekiplerinden detaylar
- Yoldan detaylar

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde 12 tonluk silindir aracı yüklü olduğu başka bir araçtan indirilirken düşüp devrildi. Olay Tekirdağ’ın Çorlu İlçe Omurtak Caddesi Emlak Konutları Kavşağında meydan ageldi. Edinilen bilgiye göre Çorlu Belediyesine ait 12 tonluk silindir aracı, yol yapımında kullanılmak üzere taşındığı araçtan indirilmek istendiği sırada devrildi. Devrilme sırasında ölen yada yaralanan kimsenin olmayışı rahat bir nefes aldırırken, devrilen silindir aracının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaldırma çalışma sırasında yol trafiğe kapatılırken, olay yerine getirilen vinç yardımı ile devrilen iş makinesi silindir aracı olduğu yerden kaldırıldı. (SŞ-HLD-
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