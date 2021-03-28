Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
12 kişiyi hastanelik eden kimyasal iddiasında 2 gözaltı kararı

12 kişiyi hastanelik eden kimyasal iddiasında 2 gözaltı kararı

arşiv

( SAKARYA )- Hastanede gözetimleri bitildikten sonra gözaltına alınacaklar- Balık ve kurbağa ölümleri üzerine sudan numune alındı- Bölgede bulunan 3 tüp imha edilecek SAKARYA

İlk Müdahale Devlet Hastanesi Kimyasal Madde Sulama Kanalı Kurbağa 


- Sakarya’nın Pamukova ilçesinde içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpten sızan gaz 2’si polis toplamda 12 kişiyi etkiledi. Olayda gazdan etkilenen iki şüphelinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenilirken, balık ve kurbağa ölümleri üzerine ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de sudan numune aldı. Edinilen bilgilere göre, Yenice ve Cumhuriyet Mahallelerinden geçmekte olan sulama kanalı kenarına uçucu inorganik bileşenlerin bulunduğu tüpler bırakıldı. Bölgede yaşayan 10 kişi bulantı ve kusma şikayetleri ile ilçe hastanesine başvurdu. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye giden 2 poliste gazdan etkilenerek hastaneye başvurdu. 2’si polis toplam 12 kişiyi hastanelik eden olay sonrasında bölgeye AFAD KBRN ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan incelemelerde tüp içerisinde uçucu inorganik bileşenler bulunduğu karışım gaz tespit edildi. Pamukova İlçe Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan 12 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gazdan etkilenenlerin hastanede bir gün boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Tüplerin sulama kanallarına atılmasına ilişkin gözaltı kararı Kanaldaki balık ve kurbağa ölümleri sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelerek, sudan numune aldı. Olaya ilişkin M.Y. ve A.Y. isimli 2 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildi.
Gazdan etkilendikleri için hastanedeki tedavileri süren iki şüphelinin, tedavileri sonrasında emniyete götürülerek ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Öte yandan, kanaldan su içen küçükbaş hayvanlardan da kan örneği alınırken, AFAD ekiplerince güvenlik çemberine alınan 3 tüp, özel bir firma tarafından taşınılarak imha edilecek. Geçici süre ile kapatılan ilçe devlet hastanesi ise tekrardan hasta kabulüne başladı.
(BCT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Mardin'de PatlamaMardin'de Patlama
Bu Acıya Yürek DayanmazBu Acıya Yürek Dayanmaz
Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!
İzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştüİzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştü
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement