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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
12 kilo esrarla yakalanan baba tutulandı, kızı ve yeğenine adlı kontrol

12 kilo esrarla yakalanan baba tutulandı, kızı ve yeğenine adlı kontrol

Tutuklanan babanın adliyeden çıkışı

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Akalan 

-Polisin kolunun altında yürümeleri
-Polis aracına binmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 12 kilo 350 gram esrarla yakalanan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kızı ve yeğeni ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan Y.S.(41) ile kızı Ö.S.(20) ve yeğeni V.S.(35) adlı kadınların Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi ve İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 12 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili baba Y.S., kızı Ö.S. ve yeğeni V.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan baba, kızı ve yeğeni bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.S. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken kızı Ö.S. ise yeğeni V.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. (MAY-
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