12 farklı enstrüman ile İstiklal Marşı’nı seslendirdiler



- Kocaeli’nde bir araya gelen müzisyenler, İstiklal Marşı’nı kabulünün 100. yılında 12 enstrümanla seslendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü'nü İstiklal Marşı’nı seslendirerek kutladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenleri, Kocaeli’nin 12 ilçesinde, kendi çaldıkları 12 çalgı ile İstiklal Marşı’nı seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik için Kocaeli’nin tarihi ve turistik mekanları belirlendi. Hereke Kalesi, Eskihisar Kalesi, Bilim Sanat Merkezi, Sırrı Paşa Konağı, Darıca Millet Bahçesi, Kandıra Pembe Kayalar, Ormanya, Osman Gazi Köprüsü, Hereke Kalesi, Kasr-ı Humayun, Kongre Merkezi Sahnesi ve Mimar Sinan Köprüsü önünde İstiklal Marşı seslendirildi. Etkinlikte ney, piyano, bağlama, ud, flüt, kanun, klasik gitar, bas gitar, keman, kemençe, viyolonsel ve klarnet eğitmenleri İstiklal Marşı’nın bestesini enstrümanlarıyla seslendirdi. Konservatuvar ses eğitmenleriyse İstikal Marşı’nın güftesini, kentin tarihi ve turistik mekanları önünden söyledi.



İstiklal Marşı’nın “Çatma Kurban Olayın Çehreni Ey Nazlı Hilal” bölümünü ise Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu Üyesi olan 4 yaşındaki Selen Özbay seslendirdi.



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