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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Olay yerinden detaylar

( BURSA ) BURSA

Polis Tarım Gesi Petrol Harekete Geç 


- Bursa’nın İznik ilçesinde bir petrol istasyonunun önünde bulunan 12 bin adet zeytin fidanına polis ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri fidesine el koydu. Olay,saat 20.00 sıraları İznik-Orhangazi yolu üzerinde bir petrol istasyonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tarım Bakanlığınca Sevki yasak olan İznik bölgesine ait Zeytin Fidanları kolilerin içinde bulundu. Vatandaşın ihbarı ile harekete geçen polis petrol istasyonu önünde ki kolilere el koydu. Polis zeytin fidanlarını İznik İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etti.
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