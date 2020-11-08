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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
1180 litre sahte içki ele geçirildi - ADANA

1180 litre sahte içki ele geçirildi - ADANA

- Polisin adreslere girmesi - Ele geçirilen sahte içki ve kaçak tütünden görüntü Adana 'da 1180 litre sahte içki ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da 1180 litre sahte içki ve 71 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki bir eve ve Güneşli Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 1180 litre sahte içki ve 71 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Polis, sahte içki ve kaçak tütünle ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahte İçki Kaçak 

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