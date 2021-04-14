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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
115 bin lale ile korona virüs tedbir mesajı

115 bin lale ile korona virüs tedbir mesajı

- sEKA PARKTAN HAVADAN GÖRÜNTÜ

-- LALELER İLE OLUŞTURULAN FİGÜRLERDEN GÖRÜNTÜ
-- LALELER İLE VERİLEN TMM (TEMİZLİK, MASKE, MESAFE) MESAJINDAN GÖRÜNTÜ
-- DETAYLAR

( KOCAELİ -DRONE)- Rengarenk maske mesafe ve temizlik uyarısı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Seka Park’a dikilen 115 bin lale, maske, mesafe ve temizlik vurgusuyla rengarenk çiçek açtı. Kocaeli’nin İzmit ilçesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sekapark’a Kasım ayında dikilen 115 bin adet lale açılarak renk cümbüşü oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dikilen lalelerle oluşturulan figürler ise vatandaşlara pandemiye yönelik sosyal mesaj veriyor. Rengarenk açan laleler ile oluşturulan figürlere maske, mesafe ve temizlik mesajı verildi.
İzmit Körfezi kıyısında Kocaeli’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’tan başlatılan çalışmada rengarenk açan laleler ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, lalelerle oluşturulan figürlerle, vatandaşlara pandemiye yönelik mesajlar verildiği görünüyor. (GY-BA-Y)
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