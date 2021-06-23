- 114 EBA destek noktası daha öğrencilerin hizmetine açıldı

-Temsilciye EBA'yı tanıtma

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( ANKARA ) ANKARA



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere toplamda 16 ilde 114 EBA destek noktasının daha kurulduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) desteğiyle kurulan 114 EBA destek noktası tanıtımı ve çevrim içi bağlantı ile hizmete açılması programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, şu ana kadar 20 bini aşkın EBA destek noktasının oluşturulduğunu belirterek, “Salgın döneminde erişim sorunu olan tüm öğrenciler için tüm çocuklarımız için evine en yakın okula gidip EBA destek merkezinden ücretsiz hizmet almasını sağlayabiliyoruz. Bu ülkemizde yaşayan her çocuk için geçerli ister Afgan olsun ister Suriyeli olsun ister Türk çocukları olsun. Hepsi için ama hepsi için geçerli bir hizmet. Bunun ötesinde salgın döneminde 3 ayrı televizyon kanalı kurmuş olmak, dünyada en çok canlı ders yapabilen ülkeler arasında başta gelmek, EBA Bilişim Ağı’nın dünyada Google verisine göre dünya birincisi olması, bütün bunlar bizim gösterdiğimiz çabaların bir sonucu” dedi.

Bakan Selçuk, 114 okulda EBA Destek Noktası oluşturulması noktasında UNHCR’nin desteklerini aldıklarını belirterek, “Hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir duyarlılıktır, farkındalıktır ve bir destektir. Bu desteklerin ülkemdeki tüm çocuklar için olduğu gibi dünyadaki tüm çocuklar için de bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bizim kurduğumuz EBA Destek Noktaları küresel salgın sonunda müfredattaki bilişim teknolojilerini de destekleyecek şekilde bilişim laboratuvarlarına dönüştürülüyor. Hepsi daha aktif bir şekilde çok amaçlı salon olarak kullanılacak” diye konuştu.

"Toplamda 16 ilde 114 EBA destek noktası kuruldu" Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere toplamda 16 ilde 114 EBA Destek Noktaları kurulduğu bilgisini veren Bakan Selçuk, “Buralarda 15 yada 20 öğrencilik merkezler oluşturuluyor ve öğretmenlere de laptop şeklinde bir destek sağlanıyor. Toplamda 2 bin 59 bilgisayar sağlanmış oldu. Biz bunun devamının da geleceğine inanıyoruz. Bunun devamına da ihtiyacımız var. Çünkü çocuklarımızın çok daha fazla desteğe ihtiyacı var. Her bir öğrencimize 25 GB internet kapasitesi olan tabletler dağıttık 1 milyona yakın. Bunu salgın koşulları için geçici bir tedbir olarak da düşünmüyoruz. Bu bizim eğitimde uzun soluklu hedeflerimizin bir gereği. Salgın oldu böyle bir destek sağlayalım sonrasında bırakalım şeklinde değil devam edecek şekilde çocuklarımızın bilişim becerilerinin gelişmesi noktasında büyük bir katkı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen programa, UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc de katılırken, programın ardından Bakan Selçuk, Temsilci Leclerc’e EBA destek noktaları hakkında bilgi verdi. (Mİ-

