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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
112 sağlık çalışanları ölümden döndü

112 sağlık çalışanları ölümden döndü

Olay yerinden detay

Alkollü Sürücü Polis Sağlık Çalışanları Alkol Muayenesi Polis Ekipleri 

-Sağlık çalışanları detay
-Alkollü çıkan sürücü trafik ekipleri ile detay
-Alkollü sürücünün aracı detay
-Ambulans ve sağlık çalışanları
-Ambulanstan çıkan sedye detay

( ADANA )- Alkollü sürücü hasta taşıyan ambulansa çarptı ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde 217 Promil alkollü çıkan sürücü Adana’ya hasta taşıyan Ambulansa çarptı. Kazada ambulansta bulunan hasta başka bir ambulans ile nakil olurken sağlık çalışanları soğukkanlılık ile kendilerine çarpan araçta yaralı olup olmadığını kontrol etti. Kozan’da Saat 23.45’te Adana yolunda meydana gelen kazada 01 GD 170 plakalı Şemsettin Doğru yönetiminde yanında yeğeni olan yolcusu ile seyir halinde olan otomobil Adana’ya hasta nakli yapan 01 FEH 12 plakalı ambulansa çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken Şemşettin Doğru’nun kullandığı 01 GD 170 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. Ambulansta maddi hasar oluşurken şans eseri içinde bulunan hasta ve sağlık çalışanlarına bir şey olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kaza soruşturmasında ambulansa aynı istikamette giderken çarpan 01 GD 170 plakalı aracın sürücüsü Şemsettin Doğru’ya yaptıkları alkol muayenesinde sürünün 217 promil alkollü olduğunu tespit etti. sağlık çalışanları kazanın şokunu atlatarak önce ambulansta bulunan hastayı başka bir ambulansla sevk etti ardından alkollü sürücünün yanında yeğeni olan ismi öğrenilemeyen çocuğun sağlık kontrolünü yaparak boyunluk taktılar. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürürken 217 promil alkollü çıkan sürücü emniyete götürüldü.
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