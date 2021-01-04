112 helikopteri 2 kez Bahçeraray’a uçtu

-hastayı helikoptere almaları

-helikopterin havalanması



( VAN )- Sağlık helikopter ambulansı biri hamile, diğeri ise akut apandisit hastası olan 2 vatandaş için havalandı VAN



- Van’ın Bahçesaray'da biri hamile, diğeri ise akut apandisit hastası olan 2 vatandaşın imdadına sağlık helikopteri yetişti. Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yatan Ayten Y., isimli 26 haftalık gebe hasta Van’a sevk edildi. Hastanın Van'a sevkinin Bahçesaray yolunun çığ tehlikesine karşı Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığından yardım istendi. Bunun üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından görevlendirilen sağlık helikopteri, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı. Öte yandan aynı gün Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Mehmet Fidan isimli 32 yaşındaki akut apandisit? tanılı hasta için Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığından helikopter ambulans talep edildi. İlçeye gelen helikopter aldığı hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Her iki hasta da tedavi altına alındı. (EKİP-ŞAK-Y)



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