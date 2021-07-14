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112 Acil Servis ekipleri bu sefer de bir köpeğin hayatını kurtardı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
112 Acil Servis ekipleri bu sefer de bir köpeğin hayatını kurtardı

112 Acil Servis ekipleri bu sefer de bir köpeğin hayatını kurtardı

-Köpeğin tedavi edilmesinden detay

( AFYON KARAHİSAR)- Ambulansla hastaneden dönen ekipler, yolda yatan yavru köpek için adeta seferber oldu AFYON KARAHİSAR

Yavru Köpek Hastane Köpek Karahisar 


- Afyonkarahisar 112 Acil Servis ekipleri, yolda bacağı kırılmış halde bulunan yaralı yavru köpeğe müdahale ederek kırılan ayağına karton ve tahta çubuktan atel yaptı. Afyonkarahisar’da yolda bir aracın çarptığı ve ölüme terk edilen yaralı köpeğe 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Ambulansla hastaneden dönen ekipler, Bolvadin ilçesindeki çevreyolunda yolda yatan bir köpek gördü. Ayağı kırıldığı tespit edilen yavru köpek, hemen ambulansa alınarak en yakın 112 Acil Servis İstasyonu’na götürüldü. Adeta seferberlik ilan eden sağlık görevlileri, köpeğin kırılan ayağına karton ve tahta çubuktan atel yaptı. Geceyi 112 Acil Servis İstasyonu’nda geçiren yaralı köpek, tedavisinin devamı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi’ne teslim edildi. (MT-Y)
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