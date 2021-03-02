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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
112 Acil Sağlık ekipleri bu kez ormanı yanmaktan kurtardı

112 Acil Sağlık ekipleri bu kez ormanı yanmaktan kurtardı

- 112 Ekiplerinin itfaiye ekiplerine yardımcı olmasından detaylar

Ormana Bild Ormanlı Sağlık Personeli Yangına Müdahale 

- - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa'nın Selendi ilçesinde hasta sevki sonrası istasyona dönmek üzere yolan çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangına müdahale ederek, ormana sıçramadan söndürülmesine yardımcı oldu. Yangın, Selendi'nin Kınık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana yakın bir bölgedeki otluk alanda meydana geldi. Salihli ilçesine hasta sevkine giden ve dönüş yolunda yangın çıktığını gören Selendi 112 Acil Servis İstasyonu nöbetçi personeli ilk olarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden sağlık personeli, alevlerin büyümesine izin vermedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine de destek olan sağlık personeli, yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. (AÇ-ÖND-
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