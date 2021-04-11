112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kılıçarslan: “Akşam yemeğini beğenmeyen de arıyor, devlet büyüklerinin numarasını isteyen de arıyor”

--Çağrı alıcılardan detay

--112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kılıçarslan açıklama

--Çğrı alıcılar detay

--Çağrı merkezde genel görüntü



( ISPARTA -ÖZEL)- Isparta’da 112’ye gelen çağrıların yüzde 62’si gereksiz ISPARTA



- Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi kentte oluşan doğal afetler, vatandaşların yaşadığı sağlık sorunları ile can ve mal güvenliğinin korunması ile pandemi sürecinde günde binlerce çağrı alıyor. Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2021 yılının ilk 3 ayında toplam 123 bin 394 çağrı geldi. Ancak bu çağrıların yarısından fazlası gereksiz çağrı oldu. Kentte bu yıl gelen 123 bin 394 çağrıdan 78 bini gereksiz olarak kayıtlara geçti. Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan, günde ortalama bin 700 çağrı aldıklarını ve bunların yüzde 62’sinin gereksiz olduğunu söyledi.



Kılıçarslan, “Mezarlıktayım diyen de var, akşam yemeğini beğenmeyen de var. Akşam yemeğiyle ilgili önerimiz soruluyor. Devlet büyüklerimizin telefonlarına kadar bizden isteniyor” dedi.

Isparta’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2021 yılının ilk 3 ayında toplam 123 bin 394 çağrı gelirken, bunlardan 78 bini gereksiz olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan, Isparta’nın Antalya ile birlikte acil çağrılar için tek numarada hizmet veren 2 pilot ilinden biri olduğunu söyledi.



Gelen çağrıların yüzde 62’sinin gereksiz olduğuna değinen Kılıçararslan, bu konuda vatandaşları uyardı. “Hedefimiz yüzde 50’nin altına indirebilmek” Vatandaşlara ve öğrencilere gereksiz çağrı konusunda eğitimler verdiklerini belirten Kılıçarslan, “Ama maalesef vatandaşlarımız bu konuyla ilgili ısrarlı davranışlarını sürdürüyorlar. Bunlarla ilgili kanuni işlemlerin yapılacağını kendilerine söylüyoruz. Gerektiğinde de yapıyoruz. Amacımız gereksiz çağrı oranını yüzde 50’nin altına düşürebilmek. Pandemiden önce buna yaklaşmıştık. Amacımız önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın destekleriyle önce yüzde 50’nin altına daha sonra da kademeli olarak alt seviyelere indirmek olacaktır” dedi.

“Akşam yemeği için önerimizi soruyorlar” Gereksiz çağrıların her konuda geldiğine değinen Kılıçarslan, “Mezarlıktayım diyen de var, akşam yemeğini beğenmeyen de var. Akşam yemeğiyle ilgili önerimiz soruluyor. Devlet büyüklerimizin telefonlarına kadar bizden isteniyor. Olmayacak şeylerle ilgili arayanlar oluyor. Bu konuyla ilgili çağrı alıcı arkadaşlarımız eğitimli. Israrcı olanlarla ilgili kanuni işlemleri başlatıyoruz. Kabahatlar kanununa göre cezası var. Mahkemeye veriyoruz mahkeme kararıyla cezalar uygulanıyor” diye konuştu.

Ethem Kılıçarslan, gereksiz çağrılarda ısrarcı olan vatandaşları önce uyardıklarını, tekrarlanması durumunda ise ilk 5 dakika engellendiğini söyledi.



Kılıçarslan, tüm uyarılara rağmen 112’yi gereksiz meşgul edenler hakkında kabahatler kanununa göre işlem başlatıldığını bildirdi. (MEY-ASA-



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