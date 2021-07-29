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11 yıllık husumet silahlı kavgaya dönüştü: 4 ölü
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
11 yıllık husumet silahlı kavgaya dönüştü: 4 ölü

11 yıllık husumet silahlı kavgaya dönüştü: 4 ölü

Murat Reis Bektaş'ın fotoğrafı

Hastane Silahlı Kavga Gözaltı Ameliyat Cinayet 

-Lütfi Bektaş'ın fotoğrafı
-Kemal Bektaş'ın fotoğrafı
-Faik Bektaş'ın fotoğrafı

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Hayrat ilçesinde aralarında 11 yıl önce yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında bugün çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi. Olay bugün öğle saatlerinde ilçenin Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, aralarında 11 yıl önce yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, Olayda Murat Reis ve Lütfi Bektaş olay yerinde, Kemal Bektaş ise kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Faik Bektaş da aynı hastanede ameliyatı alınırken, kurtarılamayarak o da yaşamını yitirdi. Olayla ilgili A.B. ve İ.B. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

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