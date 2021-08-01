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11 yaşındaki Suriyeli Fatma’dan Türkiye için dua
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
11 yaşındaki Suriyeli Fatma’dan Türkiye için dua

11 yaşındaki Suriyeli Fatma’dan Türkiye için dua

Fatma dua okurken

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

Yangın Allah 


- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Fatma Alshikh Ali, ülkemizin dört bir yanında devam eden yangınların bir an önce söndürülmesi için dua okudu. Türkiye’yi çok sevdiğini ifade eden Fatma; “Türkiye’yi çok seviyorum. İnşallah bir an önce bu yangınlar biter” dedi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Fatma Alshikh Ali, Türkiye için dua okudu. Ülkemizin dört bir yanında devam eden yangınların bir an önce bitmesini isteyen Fatma; “İnşallah Allah hepimizi korur. Türkiye’yi çok seviyorum. İnşallah bu yangınlar bir an önce biter” dedi.
(HG-
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