11 yaşındaki Suriyeli Fatma’dan Türkiye için dua

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Fatma Alshikh Ali, Türkiye için dua okudu. Ülkemizin dört bir yanında devam eden yangınların bir an önce bitmesini isteyen Fatma; “İnşallah Allah hepimizi korur. Türkiye’yi çok seviyorum. İnşallah bu yangınlar bir an önce biter” dedi.

