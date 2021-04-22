-Resimlerin görüntüleri

-Belediye başkanının resim sergisini gezmesi

-Hediyelerin verilmesi

-Röportajlar



( İSTANBUL ) 11 yaşındaki sanatçının "sergi" hayali Üsküdar'da gerçekleşti-Minik sanatçının Üsküdar aşkını resmettiği sergi Nevmekân Galeride açıldı İSTANBUL



- Üsküdar'da 11 yaşındaki minik sanatçı Nurbanu İzgi’nin” Büyük Gün” sergisi bir çocuğun gözünden Nevmekân Bağlarbaşı Galeri’de 21 Nisan a ziyarete açıldı. Üsküdar Belediyesi Üsküdarlı 11 yaşındaki minik bir yeteneğin resimlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor. Hayata Gözlerini Üsküdar’da açan, minik sanatçı semtte geçirdiği zamanı, arkadaşları ile birlikte katıldığı etkinlikleri, Üsküdar’ın minik sanatçıya hissettirdikleri, Üsküdar’da yaşam gibi farklı konularda ele aldığı çalışmaları ile 11 yaşındaki Nurbanu İzgi’nin” Büyük Gün” sergisi ile bir çocuğun gözünden Üsküdar’da mutluluğun farklı portrelerini yer aldığı resim sergisi açıldı. Üsküdar’dan ilham alarak yaptığı resimler, Büyük Gün sergisinde buluştu. Minik sanatçının her parçasında Üsküdar’da mutluluğun resmini çizdiği sergi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımları ile Bağlarbaşı Nev mekânda açıldı. Sergiye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, minik sanatçı Nurbanu’nun ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in açılış konuşmasının ardından minik sanatçı Nurbanu İzgi ve ailesine üzerinde kız kulesi çizimi bulunan plaket hediye etti. Nurbanu İzgi’de Belediye Başkanı Türkmen’e en sergisinde bulunan çizim çalışmasından bir tanesini hediye etti. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, minik sanatçı Nurbanu ile birlikte resim sergisini gezdi. Minik sanatçıdan resimlerle ilgiyi bilgiler aldı. Sergi sonunda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi sergi ile ilgili görüşlerini şu şekilde özetledi. Başkan Hilmi Türkmen, “ Bugün Üsküdar’da özel bir gün Nurbanu kızımızın deyimiyle özel bir gün. Üsküdar sayısız sergilere sanat şölenlerine ev sahipliği yapmış bir kültür şehri ama hiç böylesi olmadı. 11 yaşındaki Nurbanu kızımız resimleri ile 23 Nisan haftasında çocukların bayramı olarak bilinen bu haftada güzel bir etkinliğe imza atmış oldu. Minik sanatçımızı tebrik ediyorum. Birbirinden güzel resimleri var. İnşallah gelecekte ülkemize, milletimize, medeniyetimize çok güzel hizmetleri eserleri olacaktır” şeklinde konuştu.

Nurbanu İzgi, “ Bu ilk sergim çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Resimlerimi çizerken çok mutlu oluyorum. Çünkü yeni bir resim çizmek benim için yeni bir dünyaya adım atmak gibi oluyor. İlk sergime Belediye Başkanımızın gelmesi de beni çok muttu etti” dedi.





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