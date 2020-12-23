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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
11 yaşındaki çocuk tüfekle atış yaparken aynı yaştaki arkadaşını vurdu

11 yaşındaki çocuk tüfekle atış yaparken aynı yaştaki arkadaşını vurdu

olay yeri

Hastane Sağlık Ekibi Bild 

-görüntü yaralı çocuğun hastaneye götürülmesi
-tüfekten görnütü

( ANTALYA ) -- Çocukların havalı tüfekle oyunu hastanede bitti- Baldırından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ANTALYA

- Manavgat ilçesinde evlerinin bahçesinde oynayan 11 yaşındaki çocuk, havalı tüfekle oyun oynarken yanlışlıkla aynı yaştaki arkadaşını yaraladı. Baldırına giren bilye ile yaralanan E.G. (11) ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki evin bahçesinde meydana geldi. E.G. ve T.Ü.E. isimli 11 yaşındaki iki arkadaş, E.G.’nin ailesine ait evin bahçesinde oyun oynamaya başladı.
E.G. evlerinden babasına ait havalı bilye atar tüfeği getirerek atış yapmaya başladılar. T.Ü.E.’nin yaptığı atış sırasında bilye E.G.’nin baldırına isabet etti. Baldırına giren bilye, E.G.’nin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi E.G.’ye olay yerinde müdahalede bulunurken, ambulansla hastaneye kaldırdı. Baldırına giren bilye çıkarılan E.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
(AK-
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