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11 yaşındaki çocuk davet etti, Vali Yırık icabet etti
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
11 yaşındaki çocuk davet etti, Vali Yırık icabet etti

11 yaşındaki çocuk davet etti, Vali Yırık icabet etti

VALİ ERKAYA YIRIK ESNAF ZİYARETİ YAPARKEN MİRAÇ VE BABASININ VALİ ERKAYA YIRIK'I EVLERİNE DAVET ETMESİ

Ölümsüz Televizyon Deprem Felaketi Muhabbet Hatıra Fotoğrafı 

-VALİ ERKAYA YIRIK'IN MİRAÇ AİLESİNİ ZİYARET ETMESİ
-VALİ VE AİLE ÜYELERİNİN SOHBET ETMESİ
-VALİ ERKAYA YIRIK TARAFINDAN MİRAÇ MUNZUR'A HEDİYE VERİLMESİ
-VALİ ERKAYA YIRIK VE MİRAÇ MUNZUR RÖP
-GENEL VE DETAY

( ELAZIĞ )-Elazığ Valisi Erkaya Yırık '5 dakika da olsa evime gel' diyen çocuğu kırmayarak kendisini evinde ziyaret etti ELAZIĞ

- Elazığ Valisi Erkaya Yırık, çarşı merkezinde karşılaştığı 11 yaşındaki Miraç Munzur'un ''5 dakika da olsa sizleri evimizde görmek istiyoruz'' diye seslenen çocuğu evinde ziyaret ederek çay içip muhabbet etti. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Kurban Bayramı sonrasında merkez Gazi Caddesinde esnafları ziyaret edip geçmiş bayramlarını kutlarken, yanına gelen ve ''Sizi 5 dakika da olsa evimizde ağırlamak istiyoruz'' diyen Miraç Munzur isimli çocuğun teklifini kırmayarak akşam üstü evlerine giderek kendisini ziyaret etti. Ev ziyaretinde hane halkı ile muhabbet eden Vali Yırık, Miraç’a hediye verirken, aile üyeleriyle muhabbet edip çay içti. Vali Erkaya Yırık’ın kendilerini kırmayarak davetlerine teşrif ettikleri için mutlu olan Miraç ve ailesi, hatıra fotoğrafı çekerek o anları ölümsüzleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman il valilerine talimatları olduğunu aktaran Vali Erkaya Yırık, "Bu talimatlar içerisinde özellikle gerek bayramlarda olsun gerekse özel günlerde olsun vatandaşlarımızın evlerine konuk olmamız talimatını veriyorlar. Bugün Kurban Bayramı sonrasında esnaf ziyaretleri yaparken çocuğumuz Miraç Munzur ve babası caddede gezerken bana rastladılar. Orada bir hasbihalden sonra kendisi uzun bir süredir beni görmek istediğini belirtti.
İçten gelen bir samimi davetten sonra mutlaka en kısa sürede gitmeliyim diye düşündüm. Bugün saat 18.00’da müsaitseniz gelmek istiyorum dedim onlar da müsait olduklarını söylediler. Şuan itibari ile Munzur ailesinin misafiriyiz. Miraç, çalışkan ve zeki Munzur ailesinin tek çocuğu. Ben vatandaşlarımızın arasında olmaktan son derece keyif alan bir idareciyim. Bugün de görmüş olduk ki yapmış olduğumuz tüm faaliyetler vatandaşlarımızın kalbinde ve gönlünde yer ediniyor. Elazığ’ımız malumunuz 24 Ocak 2020 yılında bir deprem felaketi yaşamıştı. Depremden sonra ki süreçte de başta Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yürütülen konut faaliyetleri ve hizmetleri bununla birlikte diğer vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu huşuların giderilmesi başta olmak üzere vatandaşlarımızla sürekli iç içe olarak onları bu travmatik pozisyondan uzaklaştırarak normal hayata döndürme çabası içerisindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada önemli bir yol katledildi'' dedi.
Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Miraç Munzur, "Valimiz esnaf ziyareti yaparken ben de karşısına çıktım ve bayramını kutladım. Valimiz televizyonlarda izlediğimiz kadarıyla çocuklarla muhabbet edip ev ziyaretlerinde bulunduğunu görüyordum. Ben de inşallah bize gelir diye düşündüm. Konuşurken Valimize, bize misafir olur musunuz dedim, o da beni kırmadı geldi çok mutluyum'' diye konuştu.

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