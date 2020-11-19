11’inci kattan aşağı atlayan 23 yaşındaki kız hayatını kaybetti

-Polislerden görüntüler

-Genç kızın yakınlarının ağlarken görüntüleri

-Olay yerinden genel görüntüler

-Apartmandan görüntü

-Polislerden genel ve detay görüntüler

-Genç kızın sağlık fotoğrafı



( ADANA ) ADANA



- Adana’da 23 yaşındaki genç kız 11’inci kattaki evinin penceresinden aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Ezgi Güvendik 11’inci kattaki evinin penceresinden aşağı atladı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın kardeşi, annesi, babası ve dedesi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde incelemesini bitirdikten sonra Ezgi’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



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