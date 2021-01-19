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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
11 ilde FETÖ operasyonu

11 ilde FETÖ operasyonu

şahıstan görüntü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Polis Memuru Akalan Öğretmen Özel Sektör Terör Örgütü 


- Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması´na yönelik operasyonda, Polis Okulu ve Polis Akademisi yapılanması içerisinde örgütün mahrem imam sorumlusu olduğu iddia edilen 20 şüphelinin yakalanma çalışmasına başlandı. İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa´da göz altına alınacak şüpheliler arasında 3 aktif polis, 3 aktif öğretmen, 2 ihraç polis memuru ve 12 özel sektör çalışanı bulunuyor. (TS-
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