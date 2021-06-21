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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
11 aylık bebek annesi emzirdiği esnada öldü

11 aylık bebek annesi emzirdiği esnada öldü

Adli tıp kurumundan detaylar

Bebek Cenaze Efes Sağlık Ekipleri 

-Cenaze aracının gelmesi
-Ailenin cenazeyi alması
-Cenaze aracının uzaklaşması
-Bebeğin fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 11 aylık bebek, annesi tarafından emzirildiği esnada nefessiz kalarak hayatını kaybetti.Olay, Oğuzeli ilçesine bağlı Belören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam 5 çocuk annesi Hibe K., oğlu Efe’yi emzirdiği esnada oğlunun nefessiz kaldığını fark etti. Baba Doğan K.’nın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebek Efe K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Efe K.’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Boğazına süt kaçması sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 11 aylık bebek Belören Mahallesi mezarlığına defnedildi.
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